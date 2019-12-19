兩年一度的第二屆「2020台北國際製鞋機械展(ShoeTech Taipei)」將於2020年9月9日至13日一連五天在南港展覽二館盛大登場，為全國唯一國際專業製鞋機械展。該展與「2020台北國際塑橡膠工業展」同期舉辦，二展互相拉抬，發揮綜效，兩展合計將有550家廠商參展，使用逾3,000個攤位，規模倍增，估計可吸引2萬2,000名國內外買主前來觀展。

因應快時尚的製鞋產業趨勢，台灣製鞋機械提供高效率的自動化生產技術，滿足現今快速多變，與高度客製化的市場需求。該展規劃展出全方位的製鞋機械設備，展出項目包含鞋面加工及織造設備、上膠、鞋底射出成型機、結幫、後踵定型、壓底等自動化製鞋機械，並新增「鞋材配件」展項，滿足一站式採購需求。

ShoeTech上屆首次辦理即獲廠商支持，明年規模預計將可從155個攤位倍數成長至300個攤位，多家國內製鞋機械實力大廠，如佰龍、天崗、鼎聖、鴻綺、萬特、啟翔、鉅鋼等皆已報名參展，展示各式自動化、智慧化製鞋設備，如佰龍「雙面電子上下(3功位)選針大提花圓筒針織機」，在三明治布種上織出雙面透氣孔洞結構，且三功位技術可提升生產效率；天崗「全自動圓盤式橡膠射出成型機」，利用機器手臂與專利冷交道板設計，可提高產能與節省廢料；鼎聖「雙手臂噴膠機」，搭配自主開發的編程軟體，透過影像辨識及3D視覺掃描，讓操作者能用最直覺方式，進行最佳化噴塗路徑規劃。外貿協會表示，「2020台北國際製鞋機械展」ShoeTech報名情形非常熱烈，歡迎有興趣之廠商盡早報名參加。

(時報資訊)