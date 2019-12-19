據住展雜誌統計，今年截至12月15日止，北台灣(新竹以北含宜蘭)銷售中建案數量達到1,507個，季增幅約0.5％，連二季創歷史新高。待售建案量數居高不下，導致建案銷售變慢而無法在短期內完銷，這也使得代銷業更加得辛苦，明年度的壓力也能預見。

住展雜誌企研室經理何世昌表示，明年預期待售建案量數居高不下的機率依舊很高。由於景氣回溫帶動信心，業主普遍希望代銷業者賣到好價格，而代銷業者為了搶到建案賣，更是大膽加價搶建案來代銷。但線上建案數越來越多，有限的買氣會被稀釋，加上新建案底價卻越喊越高，未來代銷業者的經營壓力已可以預見。

房市景氣如果轉好、買氣回升，建案銷售速度會加快，理論上待售的建案數量理當會下降，但近年線上銷售中的建案數量卻頻創歷史新高。何世昌分析，不同時間點建案數量增加的原因不太一樣，2014年到2017年是因為景氣差賣不掉，但2018年以來至今，有的建案是因為前、中期賣得太好，建商便調漲價格造成買氣流失，或者是建商看好未來房價持續上揚而不想太快賣完，導致建案銷售變慢而無法在短期內完銷。

今年截至12月15日止，北台灣（新竹以北含宜蘭）銷售中建案數量達到1,507個，台北市銷售中建案數最少，約有223個，較上一季略減3個，已連二季下降。若與去年同期相比，則減少15個。

新北與桃園建案數居高不下，與重劃區大規模推案有關。新北市Q4建案數累積至461個，追平上一季新高紀錄。桃園Q4建案數為390個，連三季位處相對高峰。

(時報資訊)