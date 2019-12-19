受獲利了結需求打壓，以及投資人觀望川普彈劾案的後續發展，周四南韓股價由升轉跌，KOSPI指數目前下跌0.13%，稍早前最高上漲0.45%。

美國眾議院稍早前表決通過彈劾案，使川普成為美國歷史上第三位遭到彈劾的總統，此案下個月將送交參議院進行審判，以決定是否予以定罪和免職。

美光上季獲利優於市場預期、看好2020年的復甦前景，並宣布已經取得所有向最大客戶華為供貨所需的許可，受美光盤後股價勁揚激勵，南韓晶片大廠三星電子和SK海力士盤初大漲，帶動韓股開盤走高。

(時報資訊)