樂天金鷲與羅德海洋隊達成球員交易，前澤村賞名投、33歲的涌井秀章將從羅德轉戰樂天，這項協議會在今（19）日對外公布。樂天也將是是涌井效力的第3支球隊，之前他在西武、羅德共待了15年。

這項交易雙方算是各取所需，樂天需要有經驗的先發投手，且球團總經理石井一久曾是涌井秀章在西武時期的隊友，彼此熟悉。至於羅德則因先發投手群已年輕化，不太需要涌井，因此未將他列入保護名單；且其年薪高達2億日圓，以後也可省下一些支出。

涌井秀章過去戰績輝煌，生涯累計133勝128敗、自責分率3.51，拿過3次太平洋聯盟「勝投王」，2009年更獲得「澤村賞」榮銜。他在2013年球季結束後宣布行使FA，從西武轉戰羅德。不過最近3年勝投均未達到2位數，今年更只有3勝7敗、自責分率4.50。

涌井轉到樂天後將有多位西武時隊的隊友，如岸孝之、牧田和久等人作伴，球團期待涌井能夠重振雄風。

(中時 )