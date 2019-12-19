韓國瑜競辦今天舉行「民進黨踐踏司法大事紀」記者會。（黃福其攝）

韓國瑜競總4名發言人王淺秋（左起）、鄭照新、葉元之及何庭歡首度同台合體召開記者會，高聲抨擊蔡英文政府踐踏司法違反中立，並呼籲選民將民進黨政府下架。（范揚光攝）

選戰最後倒數，國民黨總統候選人韓國瑜競辦近期發動車輪戰文攻，今天列出民進黨這一年多來「踐踏司法大事記」，點名法務部次長蔡碧仲公然替綠委蕭美琴催票，帶頭違法行政中立，簡直司法之恥，更批監委陳師孟干預司法心證，約詢判馬無罪的法官等，呼籲唯有下架蔡政府，才能維護司法獨立與尊嚴。

總統大選首場政見發表會昨天登場，韓辦發言人葉元之抨擊，蔡英文昨天仍閃避兩岸關係與國家定位，保持模糊空間，今天就來檢視依據憲法選出來的總統，是否遵守憲法明定的司法獨立與行政中立。

記者會上，韓辦列出從去年8月起至今，10項民進黨踐踏司法事蹟，包含促轉會東廠案、陳朝龍賄選違法判決案、邱太三關說案、法官法修法影響審判獨立、中選會染綠事件、曲棍球案檢察官遭彈劾、石木欽接受不當招待、陳明文300萬事件、陳師孟約談判馬無罪官員、蔡碧仲違法輔選等。

葉元之表示，蔡政府任命去年落馬雲林縣長的李進勇擔任中選會主委，不禁讓人懷疑是否能獨立舉辦選務。

「民進黨司法踐踏劣跡斑斑」，韓辦發言人鄭照新說，先前護航陳明文300萬現金案的法務部次長蔡碧仲，昨天在臉書公開替黨籍立委蕭美琴拉票，帶頭違法行政中立，簡直司法之恥。

鄭照新表示，前高等法院院長石木欽因接受不當招待黯然下台，結果蔡政府竟任命他做公懲會委員長；陳明文在高鐵遺失300萬現金，蔡碧仲竟稱「常見」，還指揮辦案；監委陳師孟約詢判馬無罪的法官，然監委豈能干預法官心證。

鄭照新指出，他們之所以能如此囂張，用迫害、威嚇、恐嚇面對司法官，定是背後有人在為他們撐腰，民眾若想維護司法獨立與尊嚴，明年就要用選票下架這股暗黑力量，下架蔡政府就能下架蔡碧仲、陳師孟。

(中時 )