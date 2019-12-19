台中市政府運動局今天舉行「2019台中市亞洲街舞邀請賽」記者會，運動局長李昱叡指出，該局將於12月21、22日，舉辦「2019台中市亞洲街舞邀請賽」，邀請各地的舞林高手，一起到台中來「尬舞」交流舞技，更期待台中在地的街舞朋友們在這次比賽中大展身手；以舞會友，展現年輕人的青春與活力。

李昱叡指出，活動邀請韓國、日本、泰國、菲律賓的優秀舞者來擔綱演出團體，更在比賽會場裝置塗鴉藝術創作區，歡迎來現場創作作品；希望讓所有的年輕朋友秀出活力自我，感受到台中是個酷城市。總獎金超過15萬元的戰利，期待能提升台中市整體街舞文化實力，並邀請日本、韓國、泰國、菲律賓的優秀舞者一同交流精進。

運動局說，台中市位於台灣的中心，這裡不但擁有宜人氣候、四通八達的交通，還有豐富而多元的人文背景!而文化發展更意味著一個城市的思想、態度、習慣、信仰和生活方式；透過參與台中舞蹈藝術者們的舞蹈運動，發現在台灣越來越多年輕人積極投入街舞這項運動，用以舞會友的心情，邀請全國各地的街舞朋友，舞動青春！

李昱叡強調，「2020年台灣燈會」於明年2月8日在台中市登場！將花博園區重新規劃，以「璀燦臺中．曙光再旺」為主題，展期從2020年2月8日至2月23日，共16天；副展區在文心森林公園展期從2019年12月21日至2020年2月23日，長達65天，誠摯邀請大家到時一同來台中欣賞「2020年台灣燈會」。

(中時 )