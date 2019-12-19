國民黨總統候選人韓國瑜，喊出民調「唯一支持蔡英文」後，似乎成功干擾各單位民調，與蔡英文的差距不斷拉開。不過，街頭民調的結果卻是韓國瑜領先。

YouTube頻道「北青」14日在高雄三民區進行街頭民調，結果顯示，韓國瑜以45票領先蔡英文的39票。

網友表示，看PTT都以為小英穩了，但看到北青在高雄多個市場、夜市做街頭民調，結果韓國瑜支持度幾乎都贏過蔡英文，連年輕人居多的瑞豐韓國瑜也能打平，雖然之前就說過韓在高雄不會太難看，但沒想到會是這樣，「PTT這麼厚的同溫層會不會覺得韓總其實比你想得有料？」

該網友也點出原因，人民吃不飽、賺不到生活費，小孩要外漂了，房價物價還一直漲，什麼民主自由主權都只能被迫往後擺，「有沒有中華民國對普羅百姓人民根本沒那麼重要好嗎？」要政客別整天活在理想國不食人間煙火，或把大家都當知識份子，真實情況是多數人都不知道什麼高知識份子，而是高飢餓跟高壓力份子，「然後高雄又更嚴重所以就這樣了，看完鄉民覺得小英是不是準備下台一鞠躬了？」

不過，也有人認為，媒體民調是長期經營，相對來說應該會比較準確。支持者都期待力挺的候選人能夠當選，但最後結果還是要等到1月11日才能揭曉。

(中時電子報)