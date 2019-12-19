中華經濟研究院最新調查，逾七成大陸台商因中美貿易紛爭採行因應措施，「透過既有產線分散出口地」是大陸台商的第二重要選擇，至於分散地點，台灣、東協、美國，是前三個主要標的。

追蹤台灣產業及廠商營運變化的最重要調查《臺灣採購經理人營運展望調查》半年報，中華經濟研究院今（19）日公布2019 下半年調查結果，透露出亞太供應鏈近年來變遷的清晰足跡。

在今天研討會與談的經濟學家儲蓉提醒，中美貿易爭端是進行式，經常突然出現新的規定，舉例說，昨晚美方傳出新聞，美國政府正在考慮，對向華為銷售晶片和其他重要零件上實施新的限制，其中零組件占比的「微量原則」是美方的新目標，要把原來的25％調降到10％，也就是依據最低豁免條款豁免某些產品的原有門檻 75％，要提高到90％。

亞洲供應鏈重置過程，台灣出口美國市場大增，且台廠移進美國家數成長最多，公司治理協會特邀美國霍金路偉律師事務所律師團來台，向台灣廠商說明目前國際貿易的急遽變化。該所律師柯杰明（Benjamin Kostrzewa）在本報專訪中指出，公司應備好應對措施，尤其中美貿易戰把出口管制、經濟制裁及海關等關鍵問題浮現，廠商應在移入美國時從法遵強化，注意避免嚴重的民事罰金、聲譽風險甚至刑事調查。

霍金路偉律師事務所律師吳孝謙提醒，台灣公司對國際貿易議題向來保持敏感度，在中美貿易紛爭過程，應該更加注意國際局勢的劇烈變化，以及相關不合規可能導致的嚴重後果。

該所律師司徒喬（Jonathan Stoel）亦表示，國際貿易的急遽變化，公司應備好應對措施，例如建立公司內部完整的貿易合規計畫，也要及早對員工進行相關的內部訓練。

實際上，除了美國市場，創拓國際法律事務所執行董事司徒嘉恒指出，台灣的電子業、製造業的代工製造業務，過去為了服務北美市場的需要，有些廠家選擇在墨西哥境內設立加工出口生產線，充分運用NAFTA的關稅優惠。在中美貿易戰開始之後，台廠在墨西哥以及美國境內的業務，將會比過去十年更加吃重，新版NAFTA的許多新增規定也是台灣企業要特別注意。

(工商 )