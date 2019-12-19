民進黨主席卓榮泰今（19日）上午陪同新北市第十一選區候選張銘祐車隊掃街拜票。（張銘祐競選總部提供／葉書宏新北傳真）

民進黨主席卓榮泰今（19日）上午陪同新北市第十一選區候選張銘祐車隊掃街拜票。張銘祐對黨主席再一次前來力挺，心裡充滿感謝，張銘祐表示，將會利用倒數時刻，一步一腳印走遍選區，讓選民感受到他的誠懇，希望贏得選民的支持。

卓榮泰除了大力推薦民進黨提名的7號張銘祐，邀請選民「一7翻轉大文山」以外，也拜託大家政黨票支持14號的民進黨，讓民進黨在國會過半，一起護台灣。

張銘祐對卓榮泰前來站台表示感受到黨對他選情的關心跟支持，非常感動，也感覺責任重大。張銘祐說，最近國民黨的候選人輪番發表歧視女性的言論，已經讓人感到不安跟憤怒，而昨天的發表會，又看不到國民黨候選人的政見跟高度，加上又爆出600萬的資金疑雲政見發表，這一連串的事件在在讓人由衷覺得下架國民黨，才是台灣未來發展之福。

張銘祐表示，大文山的選民支持他，一票蔡英文，一票張銘祐，一票民進黨，三票護台灣，跟張銘祐「一7翻轉大文山！」

(中時 )