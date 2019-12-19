基隆一名男童於17日在學校，被同學拿裝了高達102度滾燙熱水的水瓶，直接朝著他潑灑，導致該男童右側胸口、右手手臂前端二度的嚴重灼傷，並在皮膚表面冒出大水泡，讓男童母親氣憤難平，事後向校方反映，校方竟聲稱只是孩子玩過頭，讓男童母親傻眼，隨後發文到臉書控訴，這行為是嚴重的惡意傷害，校方卻一副無關緊要，作為媽媽她很心痛。

男童媽媽在臉書憤怒指出，作為家長他們第一時間請假衝到學校帶孩子急診，甚至需要父親整天在家照護，但校方卻只有不斷請父母不要跟小朋友計較，讓她很心寒。她說，要是熱水再潑歪一點，甚至會造成失明，校方的態度怎麼可以如死消極。

基隆市府教育處則回應指出，原先幾名學童僅是裝冷水嬉鬧，但後來有一名學生將水瓶裝到了燙水，也無告知其他同學，造成潑灑熱水的該名學童，在不知情的情況下，傷害到他人，事發後，學校絕對是第一時間來積極處理，無擺出消極的態度，並已安排好學生的後續醫療、賠償等事宜，希望家長諒解。校方也強調，學生玩得太過火，已加強校園安全的宣導，並請廠商前來設定，全面管制校園內的燙水，禁止孩童接近使用。

(中時 )