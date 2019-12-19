郭台銘今天出席「永真健康醫療大樓冠名暨肇建記揭幕」時，特地找出先妻林淑如送他的一條老皮帶，希望太太地下有知，自己將這份悲傷，轉化為讓未來台灣不再有乳癌，讓乳癌成為只是慢性病。

由郭台銘捐贈的台大癌醫中心，今天正式以郭台銘母親初永真冠名並揭幕正式營運，郭台銘今天親自推著坐輪椅的媽媽初永真，和太太郭馨瑩一同出席「永真健康醫療大樓冠名暨肇建記揭幕」，台大校長管中閔與前校長李嗣涔、楊泮池等皆出席，而初老太太特地擦指甲油、化妝，氣色看來很不錯。

郭台銘致詞時，一上台先喊：「媽媽，你好！」接著他說，今天是他「感傷的日子」，如果先妻林淑如還在的話，今天已經70歲，去年癌醫的試營運刻意選在12月19先妻生日這一天，今天同樣也選一樣的日子。正是希望送給她一個70歲的生日禮物，希望她地下有知。

郭台銘說，先妻的離世對他是一個很深的打擊，但今天下午，他會和往常以樣，上山到妻子目前，陪伴他她度過生日。

郭董現場還分享和妻子的「小秘密」，他說，今天出門前，太太曾馨瑩還問他怎麼還不出發，原來是為了找出一條老皮帶，才導致遲到了五分鐘，這條皮帶正是太太在他生日時送的，因此特別珍惜。郭台銘也特地掀開西裝外套，讓現場觀眾看看這條老皮帶。

郭台銘強調，雖然今天很感傷但也值得紀年，但今天能有台癌中心，都要感謝先妻和弟弟，「希望帶給我的不只是感傷，而是如何把他們遭遇到的困難和痛苦，療程中奮戰的經驗，希望可以藉由新醫院的治療讓台灣不再有乳癌」。

(中時 )