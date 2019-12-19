張景森今年60歲，已婚育有3名子女，雖為無黨籍，但只要綠營執政，他永遠穩當高官，早在陳水扁任台北市長時，就被延攬為市府都發局長，阿扁當選總統後，他也高升為行政院經建會副主委。

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蔡英文於2016年選總統時，張景森不僅是「小英教育基金會」董事，也是「競選政策辦公室」執行長，小英當選後，連行政院長都還未發布，張景森就已被點名出任政務委員，即便蔡政府至今已換過3任行政院長，張景森總是不動如山，被政界稱為「地下行政院長」。

但另也被稱為「點子王」的他，多年來卻屢因失言，連綠營不少人都對他搖頭，如賴清德、林飛帆、鄭運鵬、高嘉瑜，都曾公開指其「不恰當」、「該刪除」等。張景森曾一度對外自爆，指老婆為了防他再惹議，「會審查我的臉書，叫我要有禮貌！」

即便如此，張景森在近年仍於不少公共事務上惹出爭議，2015年間，有名嘴爆料，指北市長柯文哲在內部會議時，提到時任台北富邦銀行獨董的張景森曾替遠雄「喬」大巨蛋案。2017年時，他又因幫有環保、安全疑慮的「亞洲水泥」礦權展延問題「解套」，連綠營立委都怒批他「比法律還大」。

本刊致電張景森政務委員辦公室，工作人員表示他在開會，記者留下提問、聯絡方式後，另也致電行政院發言人谷辣斯．尤達卡，請其轉告張景森相同問題盼回電，但至截稿止未獲張景森本人回應。

記者根據鄭愛華在臉書上留下的聯絡手機致電，但無人接聽，也以簡訊在其手機、臉書皆留言提問，但至截稿止無回應。

(中時電子報)