女星曾莞婷靠著精湛演技和亮麗外型，奠定她「台劇女神」的地位，親民的曾莞婷也不時在網上分享生活大小事，曾莞婷今（19日）則在臉書大方放閃，她甜蜜寫下：「我想這就是愛吧⋯」，不過粉絲們別擔心，曾莞婷示愛的對象是她的愛犬。
照片中，曾莞婷與狗狗噴愛意凝視對方，毛孩子還衝向曾莞婷身旁撒嬌，畫面相當暖心，不過更吸睛的是，身穿運動短褲的曾莞婷坐在地上，大秀一雙鉛筆美腿，她的美臀更是若隱若現，網友更是留言狂讚：「運動也可以這麼美」、「這個腿會暴動」、「這腿無敵了」。
(中時電子報)
女星曾莞婷靠著精湛演技和亮麗外型，奠定她「台劇女神」的地位，親民的曾莞婷也不時在網上分享生活大小事，曾莞婷今（19日）則在臉書大方放閃，她甜蜜寫下：「我想這就是愛吧⋯」，不過粉絲們別擔心，曾莞婷示愛的對象是她的愛犬。
照片中，曾莞婷與狗狗噴愛意凝視對方，毛孩子還衝向曾莞婷身旁撒嬌，畫面相當暖心，不過更吸睛的是，身穿運動短褲的曾莞婷坐在地上，大秀一雙鉛筆美腿，她的美臀更是若隱若現，網友更是留言狂讚：「運動也可以這麼美」、「這個腿會暴動」、「這腿無敵了」。
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