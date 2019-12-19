安妮近日現身小嫻舉辦的「女神卡卡的演唱會」現場，以行動力挺好友夢想，安妮受訪提及10月到紐約進修2個月，學習表演、包含鋼管舞蹈在內的多種舞蹈，還有拉筋運動等課程，她表示：「最開心的是，同學都是來自世界各地的頂尖演員跟導演，相處時間雖然不長，但從他們身上學習很多。」她這趟進修收穫豐富，期待農曆年後重回紐約再進修1個月。是否有豔遇？她甜笑，「還沒啦，只有出去約會，有好消息會跟你們說。」

到紐約進修2個月，安妮對當地物價很有感，「紐約的物價實在很高，幸好我有朋友住紐約，這次進修好心收留了我，不然加上住宿費會很可怕。」雖然因為朋友暖心之舉，她省下不少錢，但為了這次紐約行，存款還是少了一大筆，她笑喊：「我一回台灣就把工作排滿，不只廣告、過年特別節目，還有商演，希望趕快賺完錢，再回去紐約念書。」

安妮紐約求學收穫滿滿。（摘自安妮臉書）

安妮的身材火辣，舞蹈底子又好，今年推出個人首本寫真書《透明的妮》成績不俗，她笑稱自己這次到紐約求學認識不少攝影師，也許有機會跨國合作拍攝第二本，「我很期待在紐約再拍一本，或許可以碰撞出不一樣的火花，不過還是要跟經紀公司伊林娛樂開過會，才能決定。」她透露如果有機會，想跟第一本的全裸性感不同，換走時尚風格，希望讓大家看到她的不同面貌。

(中時 )