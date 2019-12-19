明年是「打狗」正式更名為「高雄」的100周年，高市觀光局將在跨年當天傍晚在旗津舉辦「迎向高雄更名100年 沙灘音樂會」，號召民眾一同期句，聆聽藍色狂想爵士樂團及爵士女伶Rita海灘獻唱，用台灣百年經典金曲，回味高雄歷史，送走2019最後一道夕陽。

觀光局表示，該活動為12月31日下午4點至6點，活動地點在旗津海水浴場，沙灘區 (高雄市旗津區廟前路1號)。活動當天現場拍照打卡上傳FB，可獲得旗津沙灘吧限定美食一份，限量100名。當天日落時刻預測為傍晚5點25分，方位245度。

觀光局建議民眾可多利用大眾運輸：

◎公車 高雄市公車1、31、50號→直達旗津半島→步行可達旗津海水浴場

◎渡輪 高雄公車總站→轉搭35號往渡輪站市公車→轉搭往旗津的渡輪船→達旗津半島→步行可達旗津海水浴場

＃自行開車

◎前鎮漁港的新生路→經漁港南三路→行經過港隧道→至對岸旗津半島(約3~5分鐘)→可達旗津海水浴場

◎國道一號→於高速公路小港端下→沿中山四路往機場方向→右轉金福路、新生路進過港隧道→旗津渡船站→右轉直行可達旗津海水浴場

＃停車資訊

近旗津海水浴場有公有停車場，但因人潮眾多，建議搭乘大眾運輸前往

(中時 )