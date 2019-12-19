法國國會議員今天通過法案，要求家暴施暴者配戴電子監控裝置，確保他們遠離舉報他們暴力傷害行為的現任或前任伴侶。

司法部長貝魯貝（Nicole Belloubet）今天向議員表示，這項法案將可遏止「殺害女性」（feminicide）這項重要數據。

貝魯貝並表示，這項措施將要求施暴者「在定罪之後或判刑之前」配戴監控裝置，或將佩戴裝置「當作任何刑事控訴之外，所採取的其中一項保護行動」。

法案10月在國民議會快速通關後，今天獲法國參議院無異議通過。

遭男性伴侶殺害的法國女性人數今年進一步上升，今天的法案是法國政府大動作打擊家暴的一環。

法新社報導，當局也將創設1000個全新的緊急庇護站。

西班牙等歐洲國家和美國某些州在採取電子腳鐐監控措施後，致命攻擊案件數量顯著下滑。

法國官方數據顯示，去年有超過120名女性死於現任或前任伴侶手中。而倡議團體表示，今年迄今相關死亡案數量已超過120起。

(中央社)