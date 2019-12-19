刑事局鑑識科32歲陳姓巡官，18 日傍晚 17 時許，在北市敦化北路公寓樓梯間，遭警方查獲持有約 2 公克安非他命，當場被逮捕依毒品罪嫌移送法辦，刑事局晚間立刻召開考績會，將陳員予以2大過免職，並追究相關考監責任。

陳員一般大學畢業後，考上中央警察大學鑑識研究所103 班，2017年取得碩士學位，並通過警察人員三等考試，同年10月23日分發新北市警察局刑警大隊，去年1月支援刑事局鑑識科，今年1月派補巡官，擔任質譜資料處理工作，並未接觸毒品。

陳員昨晚與網友相約吸毒，遭埋伏警方逮獲後，陳並未立即表明警察身分，員警將他帶回偵訊，才赫然發現抓到自己人，依法將他送辦後，檢方諭令限制住居請回。

刑事局表示，陳員在去年12月依特定人員強制尿液採驗呈現陰性反應，工作表現平平，專業知識技能尚待加強。對其違法行為深感痛心與遺憾，昨已連夜召開考績會予以2大過免職，依法斷然處置，絕不寬貸，並將強化考核工作及法制風紀教育。

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(中時 )