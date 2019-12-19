國民黨立院黨團今開記者會抨擊蔡英文總統宣稱22年來財政紀律最好，所謂最好的財政紀律，根本就是透過龐大舉債，預支子孫的錢，為自己的選舉連任鋪路，到處撒幣騙票。國民黨團也計畫下屆修訂《財政紀律法》，明訂選前3個月，政府不得開出重大建設支票，消弭大撒幣、騙選票、債留子孫的的惡質政府。

國民黨團總召曾銘宗指出，蔡政府所謂的「22年來最嚴守財政紀律」，根本就是四處舉債，動用子孫的錢來為自己選舉鋪路。從今年4月18日到12月9日為止，行政院所提出的政策買票金額，高達5,333億元，其中包括廢除印花稅121億元、高鐵南沿554億元、高鐵北沿到宜蘭955億元以及五楊高架延伸頭份案750億元等等。

曾銘宗說，蔡政府大撒幣的結果， 108年9月底債務未償還餘額高達5兆3066億元，預估到了108年底尚可舉債額度1兆6千億元，但前瞻基礎建設計畫未來須舉債金額7685億元，採購新式戰機舉債金額2500億元，政策買票5333億元，到了年底政府可舉債額度僅剩下483億元。

曾銘宗批評，蔡政府所謂「22年來最嚴守財政紀律」，根本就是「借好」、「借滿」，萬一遇到天災根本沒有錢可以救災，此外，地方政府舉債額度更是慘不忍睹，截至2019年8月底為止，地方政府未來舉債額度為7325億元，地方前瞻基礎建設的配合款高達4127億元，當前瞻基礎建設完成之日，也就是地方政府破產之日。

曾銘宗指出，目前光是高雄市舉債就高達3000億元，等於是宣告高雄市的財政將難以翻身，前高雄市長陳菊，難道不用出來說清楚、講明白嗎？

藍委費鴻泰表示，蔡政府的經常性公務預算看來是嚴守財政紀律，事實上幾乎用「特別預算」科目方式大撒幣，而且完全以舉債方式支出，像是前瞻基礎建設的特別預算，加上購買新式戰機的特別預算，剩下能夠舉債空間只剩下483億元，整個國庫是空虛的，債務隱藏在特別預算裡，呼籲蔡英文不要再粉飾太平、欺騙國人。

藍委賴士葆痛批，蔡政府在選前3個月，開出的選舉支票，全都是以舉債方式支出，金額高達4000億元，這是向子孫口袋要錢，進行政策買票。未來國民黨將提案修改《財政紀律法》，明定在選前3個月內，政府不可開出重大建設支票，以消弭政策買票、撒幣騙選票、四處舉債、向子孫借錢的惡習。

(中時 )