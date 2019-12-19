快要1個月沒有嘗過贏球滋味的鵜鶘，19日來到客場面對灰狼，靠著英格拉姆攻下全場最高34分，外加6籃板、5助攻、3抄截、1火鍋的全能表現，鵜鶘最後以107比99拿下勝利，總算中止隊史最長的14連敗，這1勝確實得來不易！

英格拉姆不僅幫鵜鶘止敗，更中斷自己一項相當難堪的得分紀錄，因為在他生涯前9次得分破30(湖人4次、鵜鶘5次)，球隊全都輸球收場，如今終在生涯第10次得分破30的比賽幫助球隊贏球，也送灰狼吞下目前聯盟最長8連敗。

鵜鶘上次贏球，是在上個月22日作客擊敗太陽，今天來到明尼蘇達，英格拉姆首節就大爆發，單節就摘18分，幫助鵜鶘從此掌握領先優勢到終場，儘管灰狼末節一度靠著威金斯、柯文頓等人火力追到個位數落後，卻沒法改變戰局。

除了英格拉姆展現鵜鶘一哥身價，最近捲入交易傳聞的鵜鶘主控哈勒戴，也有18分進帳，雷迪克12分，哈特11分，「球哥」朗佐鮑爾10分、6助攻與6籃板；威金斯貢獻全隊最高27分，可惜少了唐斯(膝傷)助陣的灰狼，戰力明顯受損。

(中時 )