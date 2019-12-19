如同外界預測，美國眾議院在民主黨人數優勢下通過「濫用職權」、「妨礙國會調查」等兩項彈劾條款，讓川普成為史上第三位遭眾院彈劾的總統。而在彈劾辯論中，兩名反對彈劾川普的共和黨籍眾議員引用聖經，拐彎抹角地拿川普與被釘上十字架的耶穌相提並論，引起熱議。

彈劾辯論中，兩名反對彈劾川普的共和黨籍眾議員引用聖經，拿川普與被釘上十字架的耶穌相提並論，引起熱議。

據美國有線電視新聞網報導，喬治亞州眾議員勞德謬克（Barry Loudermilk）表示，當耶穌被誣告謀反，判決將他釘在十字架上的羅馬帝國執政官彼拉多（Pontius Pilate）給了耶穌一個機會面對指控他的人，「在這場虛偽的審判中，彼拉多給予耶穌的權利比民主黨在這過程中給川普的還多」，耶穌受到的審判還比川普公平。

Let’s compare Trump to Jesus:



Jesus fed the poor

Trump cuts food stamps



Jesus clothed the naked

Trump grabs em by pussy



Jesus embraced foreigners

Trump puts them in cages



Jesus cared for the sick

Trump cuts healthcare



Jesus died for your sins

Trump embodies all 7 deadly sins — Ryan Knight 🏳️‍🌈🗽 (@ProudResister) December 18, 2019

此言一出，「川普比耶穌」（Trump to Jesus）就在推特（Twitter）成了最熱門的關鍵詞之一，僅次於「#彈劾日」（#Impeachment Day）。不過把川普比喻成耶穌的說法，立即遭到眾多網友吐槽，有網友比較「耶穌施捨窮人，川普中斷了窮人的食物券；耶穌把衣服給沒穿衣服的人們，川普抓女性的下體；耶穌擁抱外國人，川普把他們關進牢龍；耶穌關心病苦的人民，川普中斷了健保；耶穌為了贖人們的罪而受死，而聖經中『七原罪』川普全部包辦。」

《新聞周刊》也指出，的發言其實忽略了眾議院議長裴洛西先前曾延長對川普的彈劾調查，以便川普親自作證。川普本人也曾在推特上表示「認真考慮」11月時親自上彈劾調查公聽會，這本來是一個機會讓川普面對指控者們，但他最終仍選擇拒絕出席。

(中時電子報)