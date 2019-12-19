如同外界預測，美國眾議院在民主黨人數優勢下通過「濫用職權」、「妨礙國會調查」等兩項彈劾條款，讓川普成為史上第三位遭眾院彈劾的總統。而在彈劾辯論中，兩名反對彈劾川普的共和黨籍眾議員引用聖經，拐彎抹角地拿川普與被釘上十字架的耶穌相提並論，引起熱議。
據美國有線電視新聞網報導，喬治亞州眾議員勞德謬克（Barry Loudermilk）表示，當耶穌被誣告謀反，判決將他釘在十字架上的羅馬帝國執政官彼拉多（Pontius Pilate）給了耶穌一個機會面對指控他的人，「在這場虛偽的審判中，彼拉多給予耶穌的權利比民主黨在這過程中給川普的還多」，耶穌受到的審判還比川普公平。
此言一出，「川普比耶穌」（Trump to Jesus）就在推特（Twitter）成了最熱門的關鍵詞之一，僅次於「#彈劾日」（#Impeachment Day）。不過把川普比喻成耶穌的說法，立即遭到眾多網友吐槽，有網友比較「耶穌施捨窮人，川普中斷了窮人的食物券；耶穌把衣服給沒穿衣服的人們，川普抓女性的下體；耶穌擁抱外國人，川普把他們關進牢龍；耶穌關心病苦的人民，川普中斷了健保；耶穌為了贖人們的罪而受死，而聖經中『七原罪』川普全部包辦。」
《新聞周刊》也指出，的發言其實忽略了眾議院議長裴洛西先前曾延長對川普的彈劾調查，以便川普親自作證。川普本人也曾在推特上表示「認真考慮」11月時親自上彈劾調查公聽會，這本來是一個機會讓川普面對指控者們，但他最終仍選擇拒絕出席。
文章來源：REPUBLICAN REP. COMPARES TRUMP TO JESUS DURING IMPEACHMENT HEARINGS: 'PONTIUS PILATE AFFORDED MORE RIGHTS TO JESUS'
(中時電子報)
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