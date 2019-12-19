再生受刑人中心社長董念台因聲援統促黨總裁張安樂之子張瑋，經營的華夏大地旅行社涉嫌暗渡中國官員非法入台，遭到檢警搜索一事，在臉書發文懸賞100萬元肢體暴力「教育」不肖檢警，被簽分恐嚇罪，台北地檢署19日發出傳票傳訊董念台，人別訊問後發交刑事警察局帶回偵訊。

董念台在前往刑事局前表示，他只是一時興起，外界想過頭了，沒有那麼嚴重。

董念台是日前指控承辦檢察官林達、移民署長邱豐光、刑事警察局長黃明昭等3人涉濫權，還當場提出懸賞啟事，稱要提供100萬元作「肢體暴力」獎金，恐嚇公務員。

北檢立即依恐嚇罪嫌火速分案，19日傳喚他到案，短暫人別訊問1個多小時後，發交刑事局人員帶回局裡製做筆錄。

董念台表示，獎金是他自備的，他與張安樂已經4個月沒見面了。他並說，兩岸關係條例的入台證是移民署發放，旅行社也登記合法，行使那麼多年的兩岸關係條例，到選舉前才偵辦張瑋，讓人感覺在羅織罪名。

(中時 )