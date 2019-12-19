台積電近期股價、市值不斷飆漲，全台灣的股民也為之瘋狂，空手的人頻問現在還能買嗎？其實若在2017年聽台積電創辦人張忠謀的話買進，至今獲利至少1倍，但千金難買早知道，有網友感嘆，「聽王雪紅的話，現在睡天橋下」、「很多上市老董都這麼說過，成王敗寇啊！」

外資持股台積電超過78％，每年豐厚的配息就是外資獨拿，光今年就領走上千億的現金股息，但其實投資人只要聽張忠謀的話，還是能穩穩賺到股息和價差。

最近一次張忠謀於2017年6月台積電運動會呼籲股民要投資台積電，當時股價約200元左右，而往前推3、4月股價更只有1字頭，經過這幾年除息，至今獲利也有1倍水準。

而證交所董事長許璋瑤18日更表示，張忠謀曾在股價100多元時，很早就請大家投資，（投資人如果沒有買）很可惜！

對此，有網友認為，「莊家要做多還是看莊家心情，現在講這個是看圖說故事」、「散戶只有撿殘渣的份」、「超過一倍的很多很多 看看玉山金控的日線是幾倍」、「擁有10年以上了，續抱!」

不過也有人提醒，「當大家在追捧的時候就是危機了」；還有網友表示，「在股市哪個老闆不看好自己股價的？宏達電勒」、「聽王雪紅的話，現在睡天橋下」。

台積電今年起改為每季配息，第1季現金股息每股2元，第2季股息每股2.5元，今天除息，原本外界預期將秒填息，但早盤股價開低，最多一度下跌5元，來到337元，面臨貼息窘境。

儘管台積電今股價表現不如市場預期，但法人仍看好後市，明年在5G與高效運算市場成長驅動下，營運動能可望恢復高成長，業績將較今年成長15%至20%左右。

(中時電子報)