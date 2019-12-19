又傳國安局官員酒後鬧事事件。一名國安局陳姓軍職官員凌晨一點多與友人在台北市信義區夜店飲酒後與人口角，友人卻毆打前來處理的員警被帶回三張犁派出所偵辦，陳姓官員隨後趕赴派出所關切，不但藉著渾身酒氣咆哮大鬧派出所，還踢破派出所玻璃大門，也一併遭員警上銬後，上午依妨害公務及毀損罪嫌移送法辦。

據了解，該名陳姓官員昨晚與友人前往信義區夜店飲酒，直到凌晨1點多欲離去時，友人在夜店門口與人發生口角，雙方一度劍拔弩張，夜店安管見狀立刻通報轄區信義分局三張犂派出所前往處理。

當員警趕抵現場制止雙方時，陳姓官員友人竟發起酒瘋不服制止，當場出拳毆打員警，立刻遭到員警壓制在地並上銬帶回派出所偵辦。但陳姓官員這時卻竟藉著酒意，趕往派出所關切友人，但因為他講話口氣很差，遭到員警拒絕進入，引起陳姓官員不滿開始咆哮，同時還踹破派出玻璃門。

派出所員警見狀立刻前往制止其失序行為，同時也將他上銬，同時施以酒測，發現陳姓官員酒測值高達0.7毫克，為了防止他繼續失序，也將他帶進拘留所進行保護管束拘留，經過比對身分，發現他是任職於國安局的軍職官員，也立刻通知台北憲兵隊到場，上午訊後以妨害公務及毀損罪移送地檢署偵辦。

(中時電子報)