台南私立長榮中學8月分教職員爆發減薪爭議以來，董事長陳宗彥與校長黃昭卿一起辭職，教師會與董事會持續協商4個多月來未達共識，造成銀行不願借錢，新任校長黃昭輝18日無奈宣布，沒錢發放200多名教職員工12月與明年1月的薪水。

長榮中學創校134年，號稱全台第一所中學校，近年招生成績不好，學生數從6、7年前來還有6000多人的規模，一路下滑至3000人，今年8月中，學校以沒錢為由，宣布「暫不發放」老師的學術研究費與職員的專業加給費，造成老師組教師會抗爭。

長榮中學教師會8月分要求撤換校長王昭卿，並與董事直接面對面協商，造成當時董事長陳宗彥與王昭卿一同請辭下台，新任董事長由董事黃昭輝接任，新校長由學務主任戴志勳接任。

教師會與董事會接著4個多月來持續協商，董事會堅持未發的學術研究費與專業加給，打一折方式發給教職員，教職員則要求其餘九折的部分當作「借給學校」，校方必須日後歸還，但董事會無法接受。

雙方協商4個月未達共識，教職員不但這4個月的學術研究費與專業加給都毫無著落，也影響銀行借錢給學校的意願，戴志勳在向銀行借不到錢的情況下，眼看20日就要發薪水，18日宣布學校沒錢，無法發出教職員12月與1月的薪水（連本俸）。

長榮中學19日發聲明，目前短期資金沒有到位，一些校產處分也不順利，所以12月及1月薪資暫無著落，可能需延後發放，董事會正全力尋求解套方案。

長榮中學教師會表示，已請校長轉達，希望董事會21日中午前回覆，讓彼此能達成共識，以便尋求銀行出借資金，教師會已委託全教總與台南教產公會針對問題研究解決之道。

(中時 )