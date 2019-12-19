2020大選政見發表會上，國民黨總統候選人韓國瑜提到，若當選將成立特偵組，調查包括高雄負債3000億的相關疑點，民眾黨主席、台北市長柯文哲19日評論質疑，這部分無須特偵組，只要回到高市府查帳即可；對此，高市副市長葉匡時也跳出來解釋，行政單位沒有調查權，比方金流去向，絕非表面上的帳目可以看得出來的。

針對韓國瑜政見發表會上宣布若當選總統將重新成立特偵組，深入調查包括前瞻計畫、離岸風電為何花那麼多錢、甚至高市府前朝為何欠債這麼多，柯文哲認為根本不需要特偵組，只要韓國瑜回到高雄市，過去前朝的帳一條一條細看，就可以查出來。

葉匡時今天中午受訪被媒體問及此事，他回應強調，事實上行政單位並沒有真正的司法調查權，有很多事情是無法深入了解的，比方說金流。

他解釋，陳菊任內負債累積多了2000億左右，這個錢有一些當然是去做建設，程序上看起來都符合相關規定，但是後面的金流哪裡去了，行政單位完全沒有權力可以調查；言下之意，若韓國瑜當選啟動司法調查，高雄高額債務問題的真相才有機會水落石出。

媒體詢問葉匡時，對韓國瑜在總統政見發表會上的表現如何評價，葉強調應由各界各自解讀，想必藍營一定對韓國瑜表現讚不絕口，相反的綠營一定認為他說得不好，這種評論沒有意義，最後都必須交由選票來決定。

(中時 )