台中一名女網友養的一條魚，因為得了「魚鰾病」，只能顛倒游，沒想到老公發揮巧思，幫牠製造一個專用「輪椅」，讓小魚兒恢復正常，畫面曝光後贏得網友狂讚。

魚鰾是部分魚類體內的一個囊狀器官，主要作用是調節魚在水中的沉浮，如果失去機能，將嚴重影響魚兒在水中的平衡。原PO日前在臉書社團「大里人聊天室」透露，家裡養的魚得了「魚鰾病」後，只能在水中顛倒游，於是老公趕緊替牠製作了「輪椅」，經多次嘗試，終於成功幫助牠正常行動。

照片可見，原PO的老公將橡皮管圍繞在魚兒的頭部，再用塑膠束帶固定兩側，再於束帶兩端綁上幫助漂浮的保麗龍，讓魚兒能獲得一定浮力。

此文引起網友紛紛留言大讚「好像戴安全帽，有兩支後照鏡」、「你們夫妻太強了，好可愛」、「你老公好有才」、「好像戴安全帽跟後照鏡」、「好有才華，之前我家的金魚也是魚鏢病，都不知道怎麼幫牠」。

(中時電子報)