蔡英文總統今天出席第40屆台北國際音響暨藝術大展開幕典禮，強調政府積極鼓勵業者進行各種跨界整合的運用，以加強不同產業鏈間的串連，尤其今年文策院正式揭牌，相信可以帶動更多文化產業創新的能量，和帶動整體文化經濟的蓬勃發展。

蔡英文今天出席在圓山飯店舉行的開幕典禮，她說，台北國際音響暨藝術大展今年已邁入第40屆，每年規模愈來愈大也愈來愈有特色。

她說，好的音樂真的會為生活帶來很多色彩，尤其在人生某個階段有些常聽的歌，只要音樂一響起，真得會讓人有回到時光隧道的感覺。蔡英文說到這時停頓了一下，還笑著自嘲「這聽起來我們都是有一點年紀了」，引起一陣笑聲。

蔡英文表示，台灣現在設計和藝術的實力很強大，再加上我們科技創新和藝術的體驗，藝術的體驗發展出來更多的可能性，我們也積極鼓勵業者進行各種跨界整合的運用，以加強不同產業鏈間的串連，尤其今年文策院正式揭牌，相信可以帶動更多文化產業創新的能量，和帶動整體文化經濟的蓬勃發展。

她說，在這波跨領域虛實整合的影音視聽發展當中，我們相信好的音響創造出來的優質音場真得可以讓人聲歷其境，產業的升級可以不斷突破，科技的運用也會不斷創新，但「我想無論在什麼年代，什麼樣的藝術內容，好的音樂一定能讓我們感動，而且歷久彌新」，她也歡迎好朋友們一起體驗音樂帶來的感動。

(中時 )