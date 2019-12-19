65歲以上的長者中，超過9成都有缺牙問題，常因咬不動食物，導致營養攝取不均。國健署首推質地飲食分類，將食物分為容易咬、牙齦壓碎、舌頭壓碎、不需咬4類，編列成手冊供烹飪者參考，預計明年上半年針對營養師提供訓練，進一步推廣至社區關懷據點，讓共餐的老年人輕易享用食物。

根據國健署2015-2016年的調查，國內65歲以上的長輩中，超過9成都有缺牙問題，且缺牙數隨著年齡增長而增加。國健署副署長賈淑麗表示，目前65歲以上長者平均缺少11顆牙，全口無牙、只能用牙齦咬食者約佔4.4％。因著牙口不好，長者常見蛋白質、蔬果攝取不足，國健署為此推出質地飲食分類，並編列手冊，供備餐者參考。

針對牙口不好的長輩，烹飪的飲食可分為「容易咬軟質食」、「牙齦碎軟質食」、「舌頭壓碎軟食」、「不需咬細泥食」。「容易咬軟質食」不容易被筷子夾成小塊；「牙齦碎軟質食」需用力才能被筷子夾成小塊；「舌頭壓碎軟食」可被筷子夾起，叉子不需用力就能壓碎；「不需咬細泥食」則無法被筷子夾起，叉子劃過後會留下明顯劃痕。

肉類與蔬菜是老年人不好入口的食物，國健署社區健康組科長秦義華建議民眾，備餐時，可用鳳梨醃漬肉品，讓肉質軟化。準備青菜時，亦可先將青菜洗好、切斷，放入冷凍庫1至3天，再取出烹調，即可方便長輩享用。

秦義華表示，質地飲食分類僅是作為烹飪時的參考，民眾若有牙口問題，仍應諮詢專業人員，切勿自行判斷。為協助社區長者獲取充足營養，國健署預計在明年上半年針對社區營養推廣中心的營養師進行培訓，未來將進一步推廣至社區關懷據點，讓老年人輕易地享用食物。

(中時 )