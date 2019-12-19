記憶體模組廠齊攻電競，搶攻年末消費電子旺季商機。威剛(3260)發表大容量XPG Hunter DDR4超頻記憶體，且U-DIMM/SO-DIMM雙規齊發。十銓(4967)推出T-FORCE Coolant Kit CK5水冷液套裝組及ARGBLED Uniform燈條，訴求可玩出自我的電競調色盤。
威剛科技旗下電競品牌XPG，最新發表XPG Hunter DDR4單支32GB大容量超頻記憶體，並同步推出桌上型電腦U-DIMM與筆記型電腦SO-DIMM兩種版本，滿足玩家對電競桌機或電競筆電的安裝使用。此外，XPG Hunter DDR4超頻記憶體支援Intel AMD最新平台，且支援XMP自動超頻功能，並提供4GB/8GB/16GB/32GB四種容量，強調不論是電競、DIY裝機或超頻，都具有超頻記憶體提供的高速性能。
十銓科技推出專屬CARDEA LIQUID水冷固態硬碟的T-FORCE Coolant Kit CK5水冷液套裝組及T-FORCEARGB LED Uniform燈條，打造吸睛的裝機。T-FORCE CK5水冷液套裝組一次推出五種顏色，讓使用者可自由變化主題裝機風格。T-FORCE ARGB LED Uniform燈條則採用比市面上5050更細緻的2020規格燈珠，搭配可編程定址式ARGBLED，讓玩家可利用機體打造裝飾空間。
此外，Kingston金士頓旗下電競品牌，HyperX推出兩款由PlayStation4官方授權的CloudChat和CloudStinger for PS4TM遊戲耳機，提供玩家絕佳的音效表現。隨著聖誕節的到來，HyperX至12月31日於台北地下街舉行HyperX電玩月活動，於地下街實體通路購買任一品項即可獲得限量聖誕禮。此外，HyperX於12月21至22日推出家機周邊全品項8折的限時優惠活動，搶攻年末送禮商機。
(時報資訊)
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