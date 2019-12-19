歲末年終，美系外資出具最新台股策略報告，持續看好台灣明年的科技股獲利動能，5G將是主要的驅動題材，可持續留意相關的半導體和RF概念股。美系外資列出5檔最青睞個股：聯發科(2454)、台積電(2330)、鴻海(2317)、華碩(2357)、台塑化(6505)；至於最不青睞個股則有3檔：可成(2474)、美食-KY(2723)、寶成(9904)。

該外資指出，5G落地近期大陸的OEM相關個股訂單需求升溫，台股的5G受惠股包括台積電、穩懋(3105)、聯發科(2454)、台郡(6269)、精測(6510)等。穩懋日前參加櫃買中心業績發表會時表示，預計第四季營收將較第三季成長4～6％，意即可望續創單季新高。根據穩懋說法，5G、3D感測、光通訊與航太等四大領域，將是帶動成長主力。精測11月自結合併營收3.43億元，年增33.7％，改寫同期新高。隨著5G商用化趨勢抵定，5G相關射頻晶片、網通連網晶片及手機應用處理器晶片需求，已自下半年起明顯增溫，成為帶動精測本季垂直探針卡業績成長的關鍵要角。

以台積電而言，該外資認為在5G和HPC的強勁成長下，明年台積電的獲利仍會有2位數的年成長。而除了5G和HPC外，明年也看好蘋概股，而被動元件方面，明年的庫存會進入一個較健康的樣態。

而在金融情勢方面，該外資指出，台灣央行明年還是會維持利率不變，而台商回流的趨勢仍將延續；銀行端的的NIM變化不大，但放款可望有成長契機，也就是銀行的獲利呈穩定狀態。

外資認為，明年全球的經濟的科技創新的帶動下有支撐，這對台灣的電子出口產業是最好的靠山。

(時報資訊)