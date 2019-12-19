梧棲消防分隊在腹地及周邊交通等均有優勢，台中市消防教育館適合落腳梧棲。（陳淑娥攝）

一場火災會奪走無數人的生命，防火防災觀念不可或缺，台中市消防局舉辦的消防體驗活動場場爆滿，但六都之中，目前唯獨台中市及新北市尚未設立消防教育館。市議員尤碧鈴18日表示，梧棲消防分隊在腹地及周邊交通等均有優勢，消防教育館應盡速落腳梧棲。

防火防災觀念的提升，代表著人民的生活水準，在六都之中，目前唯獨台中市及新北市尚未設立消防教育館，身為宜居的台中市，成立消防教育暨體驗館刻不容緩。

尤碧鈴表示，消防局第四救災教護大隊梧棲分隊，在台中市各消防單位中佔地最廣，且周邊計畫道路均已開闢，交通便利，附近設有多座大型公有停車場，台中市消防教育館應落腳悟棲，除加強市民消防、救災、救護等常識外，也能促進梧棲當地繁榮。

梧棲消防分隊長陳士涼指出，消防局舉辦的消防體驗活動，每場親子都大爆滿，民眾紛紛反映盼能加場；919救難協會大隊長陳威旭表示，透過消防體驗可達到寓教於樂目的，強化正確防災觀念，以減少不幸災難發生。

尤碧鈴指出，消防教育館的消防救災救難體驗館，除消防文物靜態展示外，並應視畫滅火、煙霧等設施，供參觀民眾親身體驗，以提升機構的全面性防災教育功能。

(中時 )