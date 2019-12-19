韓辦發言人何庭歡今天回擊蔡英文競辦發言人顏若芳。（黃福其攝）

選戰最後關頭，藍綠總統候選人打得火熱，幕僚也加入戰局。針對蔡英文競辦幕僚一席「花瓶何庭歡學壞變網軍」，韓辦發言人何庭歡今天上午痛批，身為首位女性總統的蔡英文，竟放任幕僚發表物化女性言論，消滅歧視不是短線工具，要不分對象一視同仁。

日前因青年論壇計時器，引爆蔡、韓陣營互槓，蔡英文競辦發言人顏若芳批韓國瑜競辦發言人何庭歡公然在臉書造謠，何立即澄清，顏引用的臉書粉絲頁並非她本人經營，要顏對外澄清與道歉。

何庭歡上午表示，姑且不論顏若芳是否承認此事是烏龍指控並對她道歉，讓她難過的是，蔡英文總統身為首位女性總統，竟放任底下幕僚以不具名方式，發表物化女性的言論，且透過供稿給其他媒體的國家通訊社中央社刊登，「這難道不是利用國家公器帶風向？物化女性？嚴重歧視？」

何庭歡說，還是在民進黨眼中，不同政黨、陣營就只有花瓶的「瓶權」，沒有女性真正「平權」。她指出，消滅歧視不是短線工具，應該一視同仁，不要因為對象不同就雙重標準，無論朝野都不該有歧視侮辱霸凌，同時希望綠營不要再把女性平權當作泛政治化工具。

(中時 )