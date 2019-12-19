中華經濟研究院調查顯示，中美貿易紛爭對台灣廠商的影響占比，自2018 年12 月以後未再明顯攀升，同時全體製造業約有62.2％受訪企業，已經或計劃採行措施以因應美中貿易紛爭。

廠商的因應措施，正評估透過既有產線轉單至臺灣的廠商，轉單的前三大產品類型依序為高價值或客製化產品（69.4％）、代工組裝廠（標準化量產之產品）（47.2％）與自動化系統（16.7％）。政府期待回流台商應以高值化產品為主，看來是正在出現。

惟，此調查計畫研究團隊成員之一、台灣金融研訓院董事長吳中書指出，「已轉單至台灣並預估持續在臺灣生產」的受訪企業占全體製造業比重約25％，仍有超過四成業者表示「主控權在客戶端無法預估持續性」，顯示國外買主的要求對台廠的決定具有關鍵性。

中華經濟研究院今（19）日公布2019 下半年《臺灣採購經理人營運展望調查》報告，除了向製造業和非製造業的長期固定調查的項目，如營運狀況、利潤率、僱用人數、資本支出等的看法等，也特別調查廠商對「美中貿易紛爭帶來的衝擊及其因應策略」。

(工商 )