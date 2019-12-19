天王周杰倫（周董）出道20年，在演藝圈擁有十足影響力，但近日傳出中國新興電子菸品牌「雪加」在12月14日在中國首都北京舉辦盛大年會中，舞台上刊出大幅周董肖像外，上頭還有周董親筆簽名，宛如周董為電子菸代言。對此周杰倫所屬杰威爾音樂回應，周杰倫不可能代言菸類相關產品，目前正在蒐證中，如屬實本公司將採取法律行動以維護藝人權益。

10月起周杰倫從上海展開全新「嘉年華」巡演，10、11、12月共排16場，加上接下9個代言，2019總年度收入上看6億6500萬元，而老婆昆凌新片《天火》於大陸上映，周杰倫也擔綱最佳宣傳，更為老婆電影譜寫主題曲。

中國新興電子菸品牌「雪加」12月14日在中國首都北京舉辦盛大年會，驚傳出現周杰倫肖像。（翻攝微博）

周董過去受訪時提過，從小對香菸過敏，身旁也沒有人抽菸，周董本身擔任過董氏基金會戒菸大使，因此更不可能為菸品代言。被傳出肖像出現在電子菸公司年會上，周董所屬杰威爾音樂回應：「周杰倫不吸菸，不可能代言香菸及電子菸等相關產品。至於是否確有任何電子菸公司涉及侵權行為，我們正在蒐證當中，如蒐證屬實，本公司將採取法律行動以維護藝人權益。」

(中時 )