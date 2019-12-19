台胞證明年補辦 收費降至200人幣 12:382019/12/19 旺報 吳泓勳 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 據《新京報》引述大陸國家發改委方面指出，為進一步加大降費力道，降低部分行政事業性收費標準，因此自明年1月1日起，台灣居民來往大陸通行證（台胞證）的補辦收費標準，由每本500元（人民幣，下同）調整為200元。 而往來台灣通行證（陸胞證）的（電子）收費也由每本80元調整為60元。 (旺報 ) #收費 #大陸 #通行證 #標準 #台灣 也許您會感興趣 推薦閱讀 美中核天秤 隱真示假保談判優勢 04:092019/12/15 焦點新聞 北約拒絕唯「美」是瞻 04:102019/12/16 論壇廣場 大陸積極鼓勵台灣人「用腳投票」 04:102019/12/17 論壇廣場 勤業眾信發布 亞太500強 中裕新藥 奪第三名 04:102019/12/17 財經要聞 陸修增值稅 考驗台商議價能力 04:102019/12/17 金融．稅務 對台26條助台企在陸安穩發展 04:102019/12/18 論壇廣場 港澳人士在廣州購房 僅需提交身份證和通行證 14:062019/12/18 兩岸 波特王事件肥小英傷兩岸 04:092019/12/19 論壇廣場 陸拚採購美國商品達標 香港轉口擬改直接進口 04:102019/12/19 全球財經 丁學文：出行服務崛起 台灣是關鍵 04:102019/12/19 產業特刊 財經熱門新聞 買344元台積電就跌了 網友冷看股市笨鳥崩潰 - 財經 散戶錯過可惜了！他爆張忠謀喊買台積電價位 - 財經 - 工商 聽張忠謀的話賺1倍！網嘆：聽她的…現在睡橋下 - 財經 鴻海轉投資夏普出局？日媒爆無緣愛瘋OLED訂單 - 財經 張忠謀一句話點醒！ 他這樣投資台積電讓網狂讚 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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