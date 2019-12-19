據《新京報》引述大陸國家發改委方面指出，為進一步加大降費力道，降低部分行政事業性收費標準，因此自明年1月1日起，台灣居民來往大陸通行證（台胞證）的補辦收費標準，由每本500元（人民幣，下同）調整為200元。

而往來台灣通行證（陸胞證）的（電子）收費也由每本80元調整為60元。

(旺報 )