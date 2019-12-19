OPPO AR技術首應用手機 最快明年上線 12:392019/12/19 旺報 吳泓勳 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 2019 OPPO開發者大會19日召開，據新浪財經報導，在OPPO開發者大會展示區，可看到OPPO AR 技術可將一張二維圖片換原為一張動態3D場景，據瞭解該技術將首先應用於OPPO手機，目前正在測試，最快明年上線。 而就技術面提升上，OPPO副總裁、互聯網業務部總裁段耀輝也表示，截至目前OPPO全球專利申請量已超過4萬件，全球權利授權量已超過1萬4000件。 (旺報 ) #AR #OPPO 也許您會感興趣 推薦閱讀 《通信網路》明年看AR＋VR＋AI＋5G!宏達電王雪紅鼓勵年輕人寫故事 11:422019/12/16 財經 臉書Messenger與迪士尼合作推出星際大戰9 AR特效 12:062019/12/16 科技 加速5G發展 OPPO於吉隆坡成立亞太中心 17:402019/12/16 科技 《科技》OPPO亞太中心落腳吉隆坡，吳強：比起市占更想當領導品牌 10:002019/12/17 財經 財經熱門新聞 聽張忠謀的話賺1倍！網嘆：聽她的…現在睡橋下 - 即時 買344元台積電就跌了 網友冷看股市笨鳥崩潰 - 財經 散戶錯過可惜了！他爆張忠謀喊買台積電價位 - 財經 - 工商 鴻海轉投資夏普出局？日媒爆無緣愛瘋OLED訂單 - 財經 1分鐘財經掃描》台積電今除息2.5元 名師殺招教你賺 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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