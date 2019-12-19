2019 OPPO開發者大會19日召開，據新浪財經報導，在OPPO開發者大會展示區，可看到OPPO AR 技術可將一張二維圖片換原為一張動態3D場景，據瞭解該技術將首先應用於OPPO手機，目前正在測試，最快明年上線。

而就技術面提升上，OPPO副總裁、互聯網業務部總裁段耀輝也表示，截至目前OPPO全球專利申請量已超過4萬件，全球權利授權量已超過1萬4000件。

(旺報 )