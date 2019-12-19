全球首創在非平面上打造3D夜光彩繪－「Time Forest（時光森林）」；因3D繪圖及夜光彩繪，日夜都有不同視覺效果，成為台中打卡新熱點。（台中市政府建設局提供／陳世宗台中傳真）

台中市南區中興大學校門旁的「頂橋仔新公地」，因夜間照明損壞、天橋欄杆鏽蝕等問題而逐漸荒廢；建設局邀集10位藝術家，以近1年時間進行改造，全球首創在非平面上打造3D夜光彩繪－「Time Forest（時光森林）」；因3D繪圖及夜光彩繪，日夜都有不同視覺效果，成為台中打卡新熱點。

建設局長陳大田說，位於中興大學大門的「頂橋仔新公地」於2006年啟用，原由中興大學代管，因使用逾10多年，使得設施逐漸老舊，尤以人行步道夜間照明損壞、天橋欄杆鏽蝕等問題最為嚴重；經當地民眾反映，市府與中興大學協調，去年收回、自行維護，並積極著手啟動相關改善及活化作業。

陳大田指出，改善及活化面積範圍約0.5公頃，除於興大園道步道兩側以高低相間的投射燈與景觀燈增設照明，打亮人行道與樹木層，增加民眾夜間步行的安全性，並營造開放的光廊氛圍外；更邀請10位藝術家耗時近1年時間；在「頂橋仔新公地」上打造出巨型的簽字筆素描作品－「Time Forest（時光森林）」，不論白天、夜晚觀看，都有不同的視覺美感。

參與計畫藝術家的洪榮傑強調，「Time Forest」以台灣領角鴞為創作主體，將現有場域凹陷立面處設計成領角鴞的居住空間，並結合時鐘圖樣，代表時間孕育智慧的誕生，並隱藏許多藍鵲、帝雉及石虎等台灣瀕臨絕種動物。

建設局強調，希望藉此提醒來往民眾，原先與我們極度親近的領角鴞，正因為環境的破壞而逐漸消失，希望往來民眾可以慢下腳步，細細品味台灣寶島土地上所蘊藏著許多珍貴的動植物及人文等寶藏。

(中時 )