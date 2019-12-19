自小客車衝撞新市火車站，駕駛重傷送。（劉秀芬攝）

自小客車衝撞新市火車站，駕駛重傷送。（劉秀芬攝）

台南市新市火車站前發生汽車爆衝事件，一輛白色自小客車衝上火車站前階梯，撞上柱子才停止，車上駕駛受重傷意識模糊，乘客亦傷勢不輕，警消人員到場破壞車門搶救出駕駛後，將兩人送永康奇美急救，詳細肇事原因正由警方調查中。

(中時 )