自小客衝撞新市火車站 駕駛重傷送醫 12:262019/12/19 中時 劉秀芬 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 自小客車衝撞新市火車站，駕駛重傷送。（劉秀芬攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 自小客車衝撞新市火車站，駕駛重傷送。（劉秀芬攝） 自小客車衝撞新市火車站，駕駛重傷送。（劉秀芬攝） 台南市新市火車站前發生汽車爆衝事件，一輛白色自小客車衝上火車站前階梯，撞上柱子才停止，車上駕駛受重傷意識模糊，乘客亦傷勢不輕，警消人員到場破壞車門搶救出駕駛後，將兩人送永康奇美急救，詳細肇事原因正由警方調查中。 (中時 ) #火車 #駕駛 #站前 #重傷 #小客車 #新市 #火車站 #送醫 #永康 #奇美 #急救 也許您會感興趣 推薦閱讀 板橋公寓凌晨惡火！67歲男住戶送醫後不治 04:432019/12/15 社會 永康新建案占用都市計畫道路用地 市府鐵腕拆了 14:052019/12/16 社會 桃園公告地價微漲 站前肯德基連14年蟬聯地王 17:302019/12/16 財經 新北1歲女童誤闖潛水訓練池 溺水急救中 20:312019/12/16 社會 桃園站前肯德基 穩坐地王14年 04:102019/12/17 產業．科技 男剛考上聯結車駕照 一上路就連環撞 17:302019/12/17 社會 鼓勵優良駕駛 頒發「優」貼車上 17:552019/12/17 生活 疑貨車違規迴轉 國中生騎單車遭輾重傷 16:212019/12/18 社會 即刻救援！民眾斷指 永康警飛車護送就醫 19:382019/12/18 社會 老公舊愛恐嚇 班鐵翔妻驚傳服藥輕生送醫急救 09:152019/12/19 娛樂 社會熱門新聞 化肥男6000萬存銀行 2年後戶頭剩300元 - 社會 獨》友人毆警被逮 國安局官員酒瘋大亂派出所 - 社會 男女公認！愛愛最討厭這姿勢… - 社會 法官被陳師孟約詢 台北地院說話了 - 社會 北電第1美人「回眸一笑」電昏男網！看舊照心碎 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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