由郭台銘捐贈捐贈的台大癌醫中心，今天以郭台銘母親初永真為名冠名並揭幕正式啟用，郭台銘今天親自推著坐輪椅的媽媽初永真和太太郭馨瑩一同出席，並表示，12年前有了這個計畫後，就希望能讓台灣不再有乳癌，但卻因為台北市行政效率繁瑣，大樓蓋太慢，連搬一棵樹都要等2年，「有很多病人等不及，我急的是這個。」

由郭台銘捐贈的台大癌醫中心，今天以郭台銘母親「初永真」冠名並揭幕正式營運，郭台銘今天親自推著坐輪椅的媽媽初永真，和太太郭馨瑩一同出席「永真健康醫療大樓冠名暨肇建記揭幕」，台大校長管中閔與前校長李嗣涔、楊泮池等皆出席。

郭台銘致詞時回憶，當初12年前規劃時，常常和前校長李嗣岑以及當時醫學院院長楊泮池醫學一起開會，當時種子種下去的時候，希望建造成為華人、頂尖世界一流的癌症醫院，為華人女性同胞在能預防乳癌以及白血病等各種癌症，成為世界創新最先進的平台。

接著郭董話鋒一轉指出，一開始在李嗣涔時代捐贈150億，到了楊泮池再捐50億，如今管中閔當校長時則再捐到250億，原本希望以台大命名就好，但接到管中閔電話，「一開始以為又要來要錢，但管表達希望以他母親永真命名」，因為想起媽媽從小告訴他們做人要真誠，認為貼切醫院初旨，才因此答應。

但談起這十二年，郭台銘說，一直覺得大樓蓋得快，但行政效率卻太慢，因為牽涉環保等各項問題，始終無法開始營運，在楊泮池任內，甚至因為搬一顆樹就等了2年。

他說，當初已經排除一切問題，但「速度卻一直上不來」，自己蓋醫院不是想趕快賺錢，而是「病人等不了」那麼久，質疑為何行政效率不能跟上醫療的腳步？

(中時 )