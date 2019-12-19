高市發生街頭鬥毆事件，警方調查為「借車」糾紛。（前鎮分局提供／柯宗緯高雄傳真）

高市又見街頭鬥毆！昨天深夜前鎮區五甲公園有10多名青少年聚集打架滋事，警方出動快打部隊到場，李姓被害人透露因與張姓少年有借車糾紛，雙方相約談判，未料遭張男揪人毆打。警方初步了解，李男用張男名義買重機，但時常把車借人又出事，交通違規被開單，引發張男不爽。由於雙方認識，李男不願提告，警方依社會秩序維護法偵辦。

警方表示，18日晚間11時50分許，前鎮區凱興街與凱旺街口（五甲公園），有青少年聚集打架事件，警方到場時詢問17歲李姓後，李男透露是與18歲張姓少年因借車的問題產生糾紛。

警方調查，李男想買車騎，但因未成年，只好利用張姓友人的名義購買20多萬元的重機，再透過打工分期付款償還，不過由於李男常把車子借其他人騎，又有交通違規挨罰，帳都算在登記的張男頭上，才引發張男不爽找李男出來談判。

雙方談判過程，張男希望李男不要再隨便把車借人，還有如果無照出事情，該由誰負起責任，雙方一言不合下，張男才與4名同夥持棍棒出手教訓李男，造成他被打趴在地吐血，全身多處挫傷。

警方快打部隊獲報到場，將滋事11人帶回派出所調查釐清，發現大多為「前來關心」的友人，循線帶回逃逸的張嫌友人共6人到案。

警方表示，雙方互相熟識，彼此家長也都熟，被害人堅持不願就醫，也表示不願提傷害告訴，全案依社會秩序維護法偵辦。警方也呼籲，青少年容易因一時衝動而有偏差行為，父母應多注意青少年的交友狀況及生活情況，避免憾事發生。

(中時 )