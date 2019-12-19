美國佛羅里達州媒體今天報導，警方正在針對總統川普擁有的海湖俱樂部一名可疑入侵者進行調查。海湖俱樂部近幾個月來連續發生數起擅闖事件，外界批評維安堪慮。

「棕櫚灘郵報」（Palm Beach Post）引述棕櫚灘鎮行政官布勞英（Kirk Blouin）報導，警方接獲報案，正在調查一名涉嫌私闖海湖俱樂部（Mar-a-Lago）的女性。

棕櫚灘警方發言人奧格尼克（Michael Ogrodnick）透過電子郵件表示，警方正在執行公開調查，若有進一步消息會對外公開。

「棕櫚灘郵報」報導說，海湖俱樂部今天晚間主辦一場募款晚會，不過川普人在密西根州參加造勢活動。

川普上週推文表示，他打算於耶誕新年假期在他稱為「冬季白宮」的海湖俱樂部待上2週。川普預計20日抵達海湖俱樂部。

川普近來也曾宣布，要把他的主要居住地從紐約遷到海湖俱樂部。

今年3月底，33歲的中國籍女子張玉婧攜帶多支手機和一個內含惡意軟體的隨身碟，企圖闖入海湖俱樂部遭到逮捕，外界批評俱樂部維安出現重大漏洞。

去年11月，一名威斯康辛大學（University of Wisconsin）男學生混入加入海湖俱樂部的賓客中，也遭到逮捕。他今年5月認罪，獲得緩刑。

(中央社)