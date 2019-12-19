挺韓、罷韓勢力21日將於街頭硬碰硬，發動罷韓遊行的Wecare高雄指控，近日高捷月台托播廣告遭下架，質疑市府戒嚴；副市長葉匡時親上火線回應，火力全開，強調高捷董事長是中鋼派的、總經理也是前朝任命的，韓團隊光明磊落，不像民進黨會用「卡神」、「卡鬼」製造假新聞，他更反問前高市文化局長尹立主導的Wecare高雄到底是不是政治團體，希望司法單位了解一下他們資金從何而來？

葉匡時19日中午接受媒體訪問，發表三點聲明，首先他說，韓市長及其領導的團隊一向開大門、走大路、光明磊落，絕對不會做一些違法而且不正當的行為，「不像民進黨會運用卡神、卡鬼網軍製造假新聞、假輿論」。

第二點，葉匡時解釋，高捷公司董事會一共有9席董事，市府只能派2席。另外7席由包括國發會、中鋼公司指派代表，而且目前的高捷公司董事長楊岳崑是中鋼公司派的，總經理張修齊則是在前朝就已經任命的，所以高雄市政府根本沒有能力、也不會去干涉高捷運作，高捷公司跟民間團體間的廣告來往如何，市府完全不清楚。

最後，葉匡時呼籲中選會或司法單位，好好了解一下尹立所代表的「Wecare高雄」是什麼團體，若是政治團體，錢從哪裡來，資金是不是透過合法的政治獻金管道得到？還是說民進黨透過像把錢給楊蕙如類似的方式、很多洗錢的方法洗給Wecare？希望司法單位好好了解一下。

(中時 )