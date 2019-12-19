2020總統大選首場電視政見發表會昨晚舉行，三位總統候選人正面交鋒，時代力量主席徐永明今在臉書表示，這是場沒政策牛肉的政見會，看不到國家未來4年，希望三位候選人下場政見會，可以針對時力提出的青年低薪、居住正義等7大問題具體回應。

徐永明表示，昨天政見會就是這次總統大選的縮影，沒有政策牛肉，國家未來四年擘劃展望消失的無影無蹤，落後者呈現醉漢式的自暴自棄，用天花亂罪的選舉口號打爛戰；領先者落得輕鬆，不用再對人民承諾未來四年要落時的政見，人民不得不投，不是因為領先者帶來改變，只是避免被更差勁的人統治。

時力昨召開記者會向三位總統後選人提出7大疑問，包括青年低薪、居住正義、弊案究責、特權酬庸、司法改革、紅媒滲透、市場秩序等，皆是人民切深感受到的國家困境，但三位候選人都沒有具體提到相關政策。

接下來總統候選人還有2場政見會、1場辯論會，徐永明說，希望3位候選人把時間留給選民，具體回答如何解決國家社會的難題，給人民改變的期待，若只糾結過去、攻訐對手，選民也只能無奈。

此外，時力為衝刺政黨票，全力搶救黃國昌續留國會，規劃選前10天展開全台巡迴拜票，將會走訪立委黃國昌近年皆法的弊案，包括新馬車站普悠瑪出軌翻覆、南方澳斷橋、亞泥礦場、屏東違法養雞場、高雄慶富獵雷艦案、雲林韓國瑜岳父家族砂石場等地，檢視後續處理情況，宣示時力扮演好監督角色的決心。

(中時 )