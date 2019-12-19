◎挺韓遊行恐被鬧事 藍營提防兩顆子彈2020版

國民黨總統候選人韓國瑜競選副總幹事周錫瑋上午召開記者會，示警這次大選會發生「『兩顆子彈』2020版」，可能發生類似謀刺總統、副總統候選人情事，蔡英文總統再宣布戒嚴，並且把事情賴給中共並且抹紅韓國瑜。台北市議員游淑慧也說，高雄市警方已接獲情資，21 日的高雄挺韓遊行會有人鬧事，已加強維安等級。

◎遭轟不被尊重 柯P嗆花媽

台北市長柯文哲進日炮火猛打總統府祕書長陳菊在高雄市長任內欠債，陳菊說不被尊重，柯19日再批，要人家尊重，自己要成為可以被尊重的人，完全沒有反省態度。

◎高鐵當運鈔車 地下匯兌大亨運33億

嘉義地檢署偵辦台商吳承霖夫妻涉嫌地下匯兌124億案，19日起訴吳嫌及遭通緝的共犯黃文鴻等7人，違反組織犯罪防制條例、洗錢防制法，檢調查出此犯罪集團利用名車及高鐵從台北運送數十億洗錢資金到嘉義藏匿。

◎曝今明降雨熱區 周日再變天

今明兩天東北季風影響下，水氣再增多。氣象局指出，本期的天氣系統變化快速，下半天開始雨勢會越晚越明顯，桃園以北、花蓮有雨，東北部、宜蘭可能有局部較大雨勢。周日、下周一另一波東北季風影響，北臺灣回到陰涼有局部短暫雨的天氣。

更多新聞請看中時電子報+QRCODE

(中時電子報)