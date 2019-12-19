車用CMOS影像感測器元件（CIS）封測廠勝麗（6238）受惠車用、安控產品訂單需求回升，法人看好第四季營運表現顯著回升，近期股價持續走揚，今日再度放量走高，盤中勁揚5.07％至176元，領漲封測族群，創7個半月波段高點，累計2個月來漲幅達38.58％。

勝麗遭逢車用產線認證、颱風出貨遞延、安控需求下滑3逆風影響，第三季稅後淨利0.31億元，季減62.02％、年減70.24％，每股盈餘僅0.58元，創4年半低點。累計前三季稅後淨利2.29億元，年減36.64％，每股盈餘4.46元，為近5年同期低點。

不過，勝麗2019年11月自結合併營收2.13億元，月增3.98％、年增33.23％，為今年次高、近4年同期高點。公司表示，受惠客戶訂單量持續回溫，車用產品營收創下單月新高，受中美貿易戰衝擊的第二大應用安控封測亦恢復成長，營收年增約2成。

累計勝麗1～11月合併營收20.89億元，年增0.57％，成長率由負轉正、為近3年同期高點。其中，車用封測營收年增逾2成，營收及出貨量占比均超過整體7成，公司看好明年車用成長動能將持續。

勝麗表示，公司除順利通過歐洲、日本及美國主要大廠客戶的嚴格認證審查外，也持續積極開拓其他國際新客源，有助於確保未來3～5年車用產品訂單。隨著5G場域逐步布建、先進駕駛輔助系統（ADAS）及自駕車產業大幅增長驅動下，看好公司市占率將逐步提升。

(時報資訊)