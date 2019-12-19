近日「芒果乾」的選舉口號席捲台灣社會，意即民進黨若明年落選，台灣就亡國；但當礦業修法停滯不前，對土地持續遭荼毒的居民而言，這才是真實擺在眼前的「芒果乾」。

環境法律人協會專員徐孟平表示，在民進黨4年的全面執政下，台灣的環境政策幾乎都停滯不前，從2016年開始討論的環境影響評估法，去年遇到深澳電廠 、大潭藻礁等等個案爭議，引起社會對行政機關處理方式的批評聲浪，環評主管機關環保署在修法時程上也緊急喊卡。

徐孟平譴責，民進黨在礦業修法上不斷打假球，消費民眾的期望，《礦業法》攸關產業，環境，原住民的議題，同時關係到居住安全，要求民進黨停止這種戲弄人民的做法，勿拿 「芒果乾 」為執政不力矇混過去。

環境權保障基金會執行長凃又文表示，台灣人因亡國感而團結，但不代表民眾認同民進黨繼續當財團的黑手，也不認同政府繼續用偏財團的態度來治理國家，對這些住民而言，家一旦沒了，「亡國感 」才是他們的真實感受，。

台灣人權促進會副秘書長施逸翔指出，蔡英文的競選網站列了原住民族相關政績共12項，《礦業法》原本是總統蔡英文與民進黨可以拿高分的政績，若面臨立法院屆期不連續重頭來過，應再次代表國家對土地持續被侵害的原住民族道歉。

(中時 )