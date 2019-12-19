NVIDIA創辦人暨執行長黃仁勳於GTC China發表主題演說，並宣布多項最新消息，其中在自駕車和遊戲的進展受到市場關注。自駕車方面，NVIDIA宣布推出極為先進的軟體定義自動駕駛車與機器人平台NVIDIA DRIVE AGX Orin。至於遊戲，NVIDIA攜手騰訊遊戲推出START雲端遊戲服務，將雲端PC遊戲服務引進中國市場。

NVIDIA DRIVE AGX Orin平台搭載名為Orin的全新系統單晶片 (SoC)，由170億個電晶體所組成，是NVIDIA花四年心血的研發成果。Orin系統單晶片結合NVIDIA新一代GPU架構與Arm Hercules CPU核心，以及全新的深度學習和電腦視覺加速器，提供每秒高達200兆次的運算，幾乎是NVIDIA前一代系統單晶片Xavier的七倍。

Orin能夠處理在自駕車與機器人中，同時運行的大量應用程式以及深度神經網路，並達到ISO 26262 ASIL-D等系統安全標準。

NVIDIA的GPU技術將支援騰訊遊戲的START雲端遊戲服務，該服務已於今年初展開測試。玩家們可以透過START服務隨時隨地享受3A級遊戲大作，即便是在配置不足的裝置上也能進行。騰訊遊戲計畫將擴大平台服務，為數百萬名遊戲玩家提供與個人主機一致的遊戲體驗。NVIDIA與騰訊遊戲亦宣布將攜手成立聯合遊戲創新實驗室。雙方將共同探索人工智慧(AI)在遊戲中的最新應用、遊戲引擎最佳化以及包含光線追蹤和光線烘焙的全新光照技術。

NVIDIA透過助力START平台，不斷擴大在雲端遊戲領域的足跡。今年初，NVIDIA宣布與日本SoftBank以及韓國LG U+合作開發雲端遊戲解決方案。此外，NVIDIA還在部分北美及歐洲市場推出GeForce NOW服務，為全球玩家提供最佳的專屬雲端PC遊戲體驗。

(時報資訊)