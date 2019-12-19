台北高等行政法院判國道收費員自救會敗訴！台北高等行政法院以自救會「非法人團體」，無當事人能力、起訴不合法及8月16日的行政院政務委員林萬億及時任勞動部部長郭芳煜會商結論不是行政契約，國道收費員自救會會長孫秀鑾表示，一定會上訴並會抗議。

以協議版與勞動部事後公布的審核版本相較，若以自救會內年資最長的收費員為例，協議版和事後版的補貼將差到80萬左右，還有9名收費員在2013年底大量解僱前就被列入啟用ETC第一階段的精簡人力，目前被排除在政府協議之外，不得加入現在的求償行列。

「一定會上訴、找蔡英文出來講這件事」，孫秀鑾指出，雖然當初自救會並未申請立案登記，但卻有獨立財產、獨立辦公室、會員代表等人民團體的事實；而8月16日被認定不是行政契約，「這不就叫人民不要相信政府？」，無法接受法院判決。

勞動部表示，肯認行政院及勞動部對國道收費員補貼作法，勞動部立即依據判決，撥付最後2.8億元補貼款，雖然自救會可能會再上訴，如果最後法院判決不同，會再依最終判決採取行動。

(中時 )