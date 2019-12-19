屏東縣立委第二選區候選人蘇震清。（潘建志攝）

屏東縣立委第二選區候選人蘇震清19日上午到屏東地檢署按鈴申告，對手國民黨籍候選人周佳琪新園鄉後援會長黃金樹，印製不實傳單意圖使人不當選。蘇震清痛批周佳琪及他的父親議長周典論，都只會躲在打手背後當影武者，希望能光明正大對決。

近日屏南地區收到許多夾報傳單，署名新園鄉後援會長黃金樹，內容包括「拒絕砂石大亨插旗屏南！」「請問蘇震清，你的近親有沒有經營或合資砂石場？」「荼害國土！殘害河川！用人命換來的錢。」並放上2000年高屏大橋斷橋，及2009年雙園大橋斷橋照片。

19日蘇震清到屏東地檢署按鈴提告，控訴黃金樹違反《選罷法》、誹謗等。他指出對手藉由不實傳單醜化他，造成選民錯印象，影響選民投票，因此提出告訴。他說，如此含沙射影、子虛烏有的傳單，是惡質選舉手法，會被屏東縣民唾棄。

蘇震清說，周佳琪及父親議長周典論，都只會推出打手，然後自己躲在打手背後當影武者，像議長賄選案，竟然議長沒事，8名議員都被關，這種「死道友不死貧道」的作法讓人不齒。蘇強調，他的每張文宣都有親自簽名，也希望對手能夠光明正大，行事坦蕩。

(中時 )