最新研究指出，亞裔「喝酒臉紅」(Asian glow)的基因與阿茲海默症快速發展有關；專家建議，有這種基因變異的人就不應該喝太多。

酒精下肚後，必須靠著名為「乙醛去氫酶」（ALDH2）的酵素來代謝，酒精經過乙醇去氫酶(ADH)代謝成有毒的乙醛，再由乙醛去氫酶(ALDH2)代謝成無毒的乙酸，若有特定基因缺陷，體內可能缺乏此酵素，就容易臉紅、喝醉。專家建議，有這種基因變異的人就不應該狂飲。

加州史丹福大學研究指出酒精增加腦細胞受損的機率，加快實驗對象出現阿茲海默症狀的速度，且進一步破壞病患的細胞。全球約5億6000萬名東亞裔缺乏ALDH2，會導致清除乙醛的速度緩慢，造成血液中乙醛濃度升高，傷害DNA且增加罹患食道癌、心臟病和骨質疏鬆症的風險。

史丹福化學與系統生物學教授達莉亞‧墨許利-羅森(Daria Mochly-Rosen)說：「研究顯示，若人們有這種基因變異，且有阿茲海默症的家族病史，就不該豪飲。」

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(中時電子報)